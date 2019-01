A fuoco due auto a Favara. Due gli incendi che hanno distrutto rispettivamente due auto parcheggiate una in via Ugo La Malfa e l’altra via Aosta.

Le fiamme si sono sviluppate nella notte fra martedì e ieri e hanno visto l’intervento dei vigili del fuoco di Agrigento.

A bruciare una Volkswagen Passat di un operaio e una Fiat Panda di proprietà di un disoccupato entrambi del luogo.

Intanto si indaga ed i carabinieri della locale Tenenza non escludono nessuna pista.