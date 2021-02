A Fontanelle parte “la casa del libro”

“Leggere è importante e fa bene”.

Anche chi non ha questa abitudine può essere incentivato a sfogliare un buon libro, se ad esempio lo trova disponibile nei luoghi all’aperto o di passaggio.

E’ questa l’idea del laboratorio “La Casa del Libro”, all’interno del progetto Fontanelle lab, che coinvolgerà il nostro quartiere. L’iniziativa mira a portare le persone ai libri e non i libri alle persone, per avanzare la promozione della lettura e il recupero, la circolazione e la rivalutazione del libro, strumento di cultura e di formazione della persona.

Il primo appuntamento, organizzato dalla casa editrice Medinova e dal Comitato di quartiere “Fontanelle Insieme”, è in programma martedì 23 febbraio alle 16.00, con la presenza dell’autore Beniamino Biondi che tratterà il tema “Scrittura, Libro, Lettura: perché?”.

Il laboratorio si svolgerà nell’aula magna della scuola media Reale di Fontanelle e le opere dell’autore contribuiranno all’arricchimento della Casa del Libro.