A Favara aspettano La Penna, ma l’arbitro di A è assente

Assente giustificato, così chi aspettava di conoscere l’arbitro di serie A Federico La Penna è rimasto un pò deluso. Il direttore arbitrale doveva prendere parte presso l’ I.C.”V. Brancati” di Favara, ad un incontro sul tema “La Legalità vincente ”. L’invito era stato rivolto ai tifosi, agli allenatori, ai dirigenti di società e agli alunni delle classi prime di scuola secondaria di I grado. La Penna però ha dovuto declinare l’invito all’ultimo istante. Nonostante l’assenza dell’arbitro che domenica scorsa ha diretto Juventus – Spal, lincontro si è tenuto lo stesso. Gero Drago, presidente dell’AIA di Agrigento, ha spiegato ai nostri microfoni le cause dell’assenza di La Penna e lo scopo dell’iniziativa. Un incontro utile per promuovere la cultura della legalità attraverso la testimonianza di personaggi attivi nel mondo calcio che cercano di inculcare il rispetto delle regole in tutte le azioni svolte.