A Cianciana torna la Via Crucis vivente: la regia è di Gaetano Aronica

A Cianciana nei giorni di Pasqua si rievoca la Passione di Cristo e le celebrazioni della Settimana Santa sono ricche di suggestioni. Dal 1968 si rappresenta la passione di Cristo all’aperto, tra le strade e le piazze del paese, con il coinvolgimento dell’intera comunità. All’inizio furono rappresentate solo le scene più significative della passione e morte di Gesù, tra cui la condanna di Pilato e la processione dell’Ecce Homo del giovedì Santo, alle quali nel tempo se ne aggiunsero altre. E, quest’anno, dopo due anni di assenza causa pandemia, con la regia di Gaetano Aronica ha preso il via la Via Crucis Vivente che culminerà venerdì sera. La Settimana Santa di Cianciana comincia la Domenica delle Palme. Tra gli appuntamenti più suggestivi, il giovedì Santo alle 21.30 si potrà assistere alla rappresentazione dell’ultima cena sino alla flagellazione del Cristo e il giorno successivo alla suggestiva via crucis con personaggi viventi, alla crocifissione, alla processione con l’urna e all’ingresso del Cristo morto in chiesa Madre, che dalla sera e fino a tarda notte del venerdì santo coinvolgeranno i presenti in un turbinio di emozioni senza fine. “Questa manifestazione è qualcosa di straordinario – dice Aronica – e rivolgo un appello a tutti affinché nei prossimi 14 e 15 aprile siano presenti”.