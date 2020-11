A Cammarata masce il servizio “Telefono aiuto per le donne”

CAMMARATA. E’ stato presentato presso la sede municipale di Cammarata, il nuovo servizio “Telefono Donne per le Donne” promosso dall’Associazione “100% Me Stessa ETS” in collaborazione con il Comune di Cammarata.

L’iniziativa è stata formalizzata con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Sindaco Giuseppe Mangiapane e la Presidente dell’Associazione Ana Carla Rodrigues Afonso. Essa si propone di mettere a disposizione un numero telefonico attraverso il quale tutte le donne potranno rivolgersi per trovare sostegno, supporto o, semplicemente ascolto e confronto.

Il numero telefonico 3314955641, sarà attivo a partire dal 10 dicembre prossimo e funzionerà nei giorni di martedì e giovedì nel seguente orario: 10,00-12,00 e 17,00-19,00. L’Associazione “100% Me Stessa ETS” è una nuova organizzazione, costituita da donne e ragazze del territorio, che si pone lo scopo di valorizzazione il ruolo della donna, ispirandosi ai principi di uguaglianza di genere e di lotta a qualunque tipo di violenza. Subito dopo, tutti i presenti, unitamente ad alcuni membri della Giunta, del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, e ad una rappresentante della FIDAPA di Cammarata-San Giovanni Gemini, si sono recati nei pressi della Panchina Rossa, depositando simbolicamente una rosa in memoria delle vittime delle violenze.