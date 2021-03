92100 il nuovo singolo di tre giovani agrigentini spopola sui social !

Sono passati solo 2 giorni dall’uscita del nuovo brano Made in Agrigento prodotto da Alfonso Spataro ( dj di punta del party reggaeton Noche de FUEGO ) , da tavorman e con la voce di leokid e su Instagram non si sente altro ! Tantissime condivisioni , post e storie con questo nuovo brano molto ritmato che tende un po’ a risvegliare gli animi di tutti quei giovani che da un anno a questa parte causa covid hanno un po’ dimenticato cosa significhi ballare e divertirsi ! Siamo molto contenti che il nostro nuovo singolo abbia avuto un impatto del genere dice Spataro , (giovane dj e punta di diamante dello staff di Marco Catalano ), volevamo farci sentire e dare un po’ di vita ad un periodo cupo come questo , adesso aspettiamo l’uscita del video ufficiale su YouTube lunedì 29 alle ore 14:00 e poi subito a lavoro per i prossimi progetti , sperando che tutto torni alla normalità prima possibile .