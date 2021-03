Coach Massimo Dagioni e capitan Serena Moneta commentano la vittoria di Reggio Calabria che è valsa la testa della classifica nella prima fase del campionato di B1. Ora pausa per la settimana di Pasqua, in attesa della decisione della federazione sul futuro della stagione. Da decidere se e come ci sarà una seconda fase del campionato. Leggi anche: Aragona brinda al primato, vittoria al PalaCalafiore e prima fase in archivio.