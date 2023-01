75° Mandorlo in Fiore, il sindaco Miccichè: “Massima collazione con l’Ente Parco”

“C’è massima collaborazione ai fini della riuscita della 75^ edizione del Mandorlo in fiore.” Sono parole del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè e arrivano dopo un incontro con il direttore dell’ente parco della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta. Insieme al sindaco anche l’assessore al turismo, Costantino Ciulla e il direttore organizzativo della kermesse Giovanni Di Maida. “Nella sede del Parco Archeologico- continua il primo cittadino- insieme abbiamo delineato gli aspetti organizzativi”. Una precisazione da parte del primo cittadino che arriva dopo alcune indiscrezioni su una incrinatura dei rapporti tra il Parco della Valle dei Templi e l’Amministrazione comunale di Agrigento nel merito dell’organizzazione del 75° Mandorlo in fiore. Di fatto, per Miccichè, sarà la prima edizione della manifestazione da sindaco della città di Agrigento. La data, come già scritto in precedenza, è confermata: dal 5 al 12 marzo 2023. 22 i gruppi che parteciperanno al 75° festival internazionale del folclore in rappresentanza di diverse nazioni. Dieci quelli partecipanti al festival “I bambini del mondo” a cui si aggiungeranno i gruppi folk locali. Si partirà il 21 febbraio con l’anteprima dedicata ai bambini del festival internazionale e al carnevale con, tra le altre cose, un carro allegorico ispirato proprio alla sagra del Mandorlo in fiore. In programma anche eventi collaterali. Il momento più esaltante della festa è la domenica conclusiva. Una giuria internazionale assegna il premio del Tempio d’ Oro dopo una sfilata che, con canti e danze di popoli, attraversa le vie della città. Il premio sarà consegnato ai gruppi che hanno danzato e cantato meglio e a chi ha il costume tradizionale migliore. È il giorno in cui il tripudio di colori, luci e danze raggiunge l’apice.