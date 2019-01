74° Mandorlo in Fiore: ecco il programma dettagliato dell’edizione 2019

74° MANDORLO IN FIORE

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO VALLE DRI TEMPLI

Si terrà dall’1 al 10 Marzo 2019 ad Agrigento

ECCO IL PROGRAMMA :

VENERDI’ 1° MARZO

-Ore 17.00 /PALACONGRESSI

FESTIVAL DEL MANDORLO IN FIORE

Cerimonia di apertura

-Ore 18.00/ MUSEO ARCHEOLOGICO P. GRIFFO

DANCE WELL

Laboratorio di danza contemporanea

-Ore 20:30 / PALACONGRESSI

WORLD MUSIC

Concerto Canzoniere Grecanico Salentino

SABATO 2 MARZO

-Ore 10:30 / Via Sacra

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO

Passeggiata della Pace e della Fratellanza

-Ore 12.00/ TEMPIO DI GIUNONE

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO

Esibizione dei gruppi

-Ore 16:30 /PALACONGRESSI

POMERIGGI DEL MANDORLO

Accoglienza, laboratori creativi per i bambini, laboratori interculturali, mostre e concerti.

-Ore 17:30 / MUSEO ARCHEOLOGICO P. GRIFFO

DANCE WELL

Laboratorio di danza contemporanea

-Ore 18:00 / GIRGENTI

GIOCHI DI STRADA

Animazione e giochi della tradizione

-Ore 20:30/ PALACONGRESSI

FESTIVAL DEI BAMBINI DEL MONDO

Spettacolo

-Ore 21:30/ PIAZZA CAVOUR

WORLD MUSIC

Concerto Domo Emigrantes

DOMENICA 3 MARZO

-Ore 9:30 / VALLE DEI TEMPLI

16° MEZZA MARATONA DELLA CONCORDIA

Gran Prix Regionale di Mezza Maratona

-Ore 10:30/ GIRGENTI

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO

Sfilata

-Ore 10:30/ GIRGENTI

FESTIVAL “TERRE DI SICILIA”

Raduno bandistico

-Ore 11.00/ TEMPIO DI GIUNONE

WORLD MUSIC

Concerto di musica classica indiana

-Ore 11.00/ VIA SACRA

GIOCHI DI STRADA

Animazione e giochi della tradizione

-Ore 16.00/ TEMPIO DI GIUNONE

FESTIVAL “TERRE DI SICILIA”

Concerto bandistico

-Ore 16.30 / PALACONGRESSI

POMERIGGI DEL MANDORLO

Accoglienza, laboratori creativi per i bambini, laboratori interculturali, mostre e concerti.

-Ore 17.00/ PALACONGRESSI

DOLCI DEL MANDORLO

Laboratorio e showcooking a cura di Euroform

-Ore 20.30/ PALACONGRESSI

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO

Spettacolo

-Ore 20.30/ MUSEO ARCHEOLOGICO P. GRIFFO

DANCE WELL- ORO.L’ARTE DI RESISTERE

Spettacolo

LUNEDI’ 4 MARZO

-Ore 9.30/ PALACONGRESSI

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO

Spettacolo

-Ore 15.30/ PALACONGRESSI

MANDORLO FOR ALL

Spettacolo

-Ore 16.30/ PALACONGRESSI

POMERIGGI DEL MANDORLO

Accoglienza, laboratori creativi per i bambini, laboratori interculturali, mostre e concerti.

-Ore 17.00/ PALACONGRESSI

MANDORLARA

Showcooking

-Ore 20.30/ MUSEO ARCHEOLOGICO P. GRIFFO

GALA’ BAMBINI DEL MONDO

Spettacolo e premio Claudio Criscenzo

MARTEDI’ 5 MARZO

-Ore 9.30/ PALACONGRESSI

FESTIVAL BAMBINI DEL MONDO

Spettacolo

-Ore 10.00/ CASA CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO

PITRE’ LAB –FIABE SICILIANE

Spettacolo e laboratorio per ragazzi

-Ore 17.00/ PALACONGRESSI

MANDORLARA

Showcooking

-Ore17.00/ VIA SACRA

PATRIMONIO UNESCO NOWROUZ

Workshop di aquiloni

-Ore 18.00/ TEATRO ELLENISTICO-TEMPIO DELLA CONCORDIA

SFILATA E ACCENSIONE DEL TRIPODE DELL’AMICIZIA

-Ore 20.30/ PALACONGRESSI

GALA DEI PATRIMONI

Rappresentazione Patrimoni Immateriali UNESCO

MERCOLEDI’ 6 MARZO

-Ore 10.00/ ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI

ADOTTA UN PATRIMONIO

Progetto di valorizzazione in collaborazione con le scuole

-Ore 11.00/ MUSEO ARCHEOLOGICO P.GRIFFO

GIORNATA EUROPEA DEI GIUSTI

-Ore 18.00 / GIRGENTI

FIACCOLATA DELL’AMICIZIA

-Ore 21.00/ GIRGENTI

NOTTE BIANCA DEI PATRIMONI UNESCO

GIOVEDI’ 7 MARZO

-Ore 10.00/ TEATRO DELLA VOSTA VECCHIA

PITRE’ LAB –FIABE SICILIANE

Spettacolo e laboratorio per ragazzi

-Ore 10.30/ PIAZZA CAVOUR

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKORE

Rappresentazione Patrimoni Immateriali UNESCO

-Ore 12.00/ PALACONGRESSI

ARCHEOCIAK/ UN MINUTO PER LA CONCORDIA

Giornata del cinema archeologico per le scuole e premiazione dei concorsi internazionali.

-Ore 16.30/ PALACONGRESSI

POMERIGGI DEL MANDORLO

Accoglienza, laboratori creativi per i bambini, laboratori interculturali, mostre e concerti.

-Ore 17.00/ PALACONGRESSI

MANDORLARA

Showcooking

-Ore 17.30/ GIRGENTI

POMERIGGI GIURGINTANI

Danze, lab e Patrimoni

-Ore 20.30/ PALACONGRESSI

CULTURA DELL’ACCOGLIENZA/ ACCOGLIENZA DELLA CULTURA

Musical a conclusione del programma annuale di integrazione culturale condotto da CoopCulture

-Ore 21.30/ PIAZZA CAVOUR

WORLD MUSIC

Concerto US Navy Topside Brass Band

VENERDI’ 8 MARZO

-Ore 9.30/ PREFETTURA

RICEVIMENTO DEI GRUPPO OSPITI

-Ore 10.00/ TEATRO DELLA POSTA VECCHIA

PITRE’ LAB-FIABE SICILIANE

Spettacolo e laboratorio per ragazzi

-Ore 10.30/ TEMPIO DI GIUNONE E PIAZZA CAVOUR

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKORE

Rappresentazione Patrimoni Immateriali UNESCO

-Ore 11.30/ PALACONGRESSI

MICROSTORIE DEL MANDORLO IN FIORE

Presentazione del libro di Paolo Cilona

-Ore 15.00/ PALACONGRESSI

LE SOSTE DI ULISSE

Workshop di cucina per bambini

-Ore 16.30/ PALACONGRESSI

POMERIGGI DEL MANDORLO

Accoglienza, laboratori creativi per i bambini, laboratori interculturali, mostre e concerti.

-Ore 17.30/ GIRGENTI

POMERIGGI GIURGINTANI

Danze, lab e Patrimoni

-Ore 20.30/ PALACONGRESSI

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKORE

Rappresentazione Patrimoni Immateriali UNESCO

SABATO 9 MARZO

-Ore 10.30 / TEMPIO DI GIUNONE E PIAZZA CAVOUR

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKORE

Rappresentazione Patrimoni Immateriali UNESCO

-Ore 16.00/ PALACONGRESSI

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKORE

Rappresentazione Patrimoni Immateriali UNESCO

-Ore 17.30/ GIRGENTI

POMERIGGI GIURGINTANI

Danze, lab e Patrimoni

-Ore 20.30/ PALACONGRESSI

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKORE

Rappresentazione Patrimoni Immateriali UNESCO

-Ore 21.30/ PIAZZA CAVOUR

WORLD MUSIC Concerto multietnico

DOMENICA 10 MARZO

-ORE 10.00/ GIRGENTI

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKORE

Sfilata

-Ore 15.00/ TEMPIO DI GIUNONE

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKORE

Spettacolo finale

*Programma aggiornato il 4 Gennaio 2019

*Il programma potrebbe subire variazioni