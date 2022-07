Hamel e Bongiovì: “Silenzi e omissioni sull’isola ecologica”

I consiglieri comunali del movimento “Liberi e Solidali”, Nello Hamel e Alessia Bongiovì, intervengono sull’isola ecologica di Fondacazzo trasformata in discarica e chiusa dal sindaco Miccichè. “E’ molto strano ed inaccettabile che di fronte alla denuncia, espressa e circostanziata, del Codacons – dicono- nessuna autorità di controllo sia ancora intervenuta per verificare lo stato igienico sanitario dell’Isola ecologica di Fondacazzo e le probabili violazioni di norme e prescrizioni legge che per oltre un anno si stanno verificando in tale area di conferimento dei rifiuti. Ora il Sindaco, per evitare problemi, ha trovato la soluzione di chiudere questa struttura pensando di scrollarsi di ogni responsabilità evitando l’accertamento di violazioni che possono far scaturire gravi

sanzioni. Tutto questo è inaccettabile perchè non è possibile che il degrado ed il luridume perdurante da mesi sia stato spostato solo per paura dei controlli e non perchè era indispensabile tutelare la salute dei cittadini ed il decoro e la dignità ambientale della nostra città.

Ed allora se a qualcuno basta la chiusura di uno sgangherato cancello per evitare i controlli e le

responsabilità, per noi questo non è giusto e costituisce una sconfitta istituzionale poiché il Sindaco

che oggi cerca di nascondere la polvere sotto il tappeto, doveva essere il primo a prendere l’iniziativa

e ricercare i colpevoli di tanto degrado e dei tanti disagi che hanno patito i suoi concittadini.

Per questo motivo, riteniamo indispensabile riassumere tutte le trasgressioni sulle quali ieri ed oggi si chiudono gli occhi: 1) Non ci risulta che al momento del trasferimento dell’isola ecologica dell’area di Fondacazzo sia stata formalizzata la necessaria ordinanza sindacale che risulta indispensabile per l’utilizzo a deposito temporaneo di rifiuti in siti che non hanno tale specifica destinazione urbanistica; 2) Inoltre l’Area di Fondacazzo è un’area sottoposto a vincolo e, pertanto, non può e non potrà mai essere destinata ad isola ecologica; 3) In ogni caso non è stato realizzato nessun intervento minimale per garantire l’impermeabilizzazione del terreno che risulta totalmente permeabile agli eventuali scoli di percolato; 4) Non sono stati realizzati i presidi di sicurezza per gli utenti ed i lavoratori; 5) Non esiste piano antincendio;

6) I rifiuti sono stati costantemente stoccati a terra a causa del numero esiguo di cassoni disponibili;

​7) Nessuno ha vigilato sulla periodicità e tempestività dello svuotamento dei cassoni soprattutto per