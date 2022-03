Un ventenne di Favara è morto, all’ora di pranzo, in un incidente stradale avvenuto in via Cicero e Di Francisca, a poche decine di metri dallo stadio comunale “Bruccoleri”. Secondo le prime notizie viaggiava alla guida di un’autovettura, scontrandosi con un altro mezzo. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, il personale del 118, e carabinieri della Tenenza di Favara.