Ricordato ieri a Favara, nei locali del grande salone del primo piano dello stabile dell’ex-Seminario Vescovile Minore, con una solenne concelebrazione presieduta dall’arcivescovo S.E. Mons. Alessandro Damiano, il “40mo di presenza e di servizio, nella Chiesa locale”, (ma non solo!), dell’ “Istituto di vita consacrata “Discepole del Redentore, nella Comunità Cristiani nel mondo”, come si legge nel cartoncino di invito.

Abbiamo volito aggiungere noi “ma non solo” , perché da un bel po’ di anni, queste “Discepole” lavorano proficuamente anche in Africa. Come abbiamo anche noi voluto ricordare, alcuni mesi fa, proprio da questo nostro “Angolo”, presentando l’elegante volumetto Segni di speranza”, di Suor Nella Azzara, una delle prime “Discepole del Redentore” sui 25 anni di presenza in Tanzania, dal 1998 al 2023.

Dovunque, le “Discepole del Redentore”, sia nell’agrigentino, come in Tanzania ad Ipogolo-diocesi di Iringa, con l’aiuto costante di Dio e l’assistenza del Suo Spirito, in questi 40 anni, hanno sparso segni di speranza , con perseveranza e sacrifici, con “frutti di grazia, di benedizione e di crescita umana, spirituale e sociale”.

Per tutto ieri, si è voluto ringraziare il Signore, con la solenne concelebrazione, in un’assemblea ecclesiale particolarmente affollata, con fedeli provenienti anche da diversi paesi, a cui è seguito poi un fraterno incontro conviviale.

Tutta una manifestazione di ringraziamento e di gratitudine, come opportunamente sottolineato dallo stesso arcivescovo nell’omelia, e come scritto nel cartoncino di invito, “ per i 40 annui di un cammino di impegno e di comunione nell’attenzione e nell’apertura ai “segni dei tempi” operano nella Chiesa e nel mondo una sintesi votale di preghiera e dia zione alla luce della spiritualità della redenzione”.

Tutto un programma che merita grande attenzione da tutta la collettività cristiana, per essere approfondito e vissuto, anche nel concreto del cammino di crescita delle diverse Comunità parrocchiali.