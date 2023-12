Taglio del nastro oggi per il nuovo collegamento ferroviario fra la stazione centrale di Agrigento e l’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. Questa mattina, davanti al convoglio pronto a partire, presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Renato Schifani, l’assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò, il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e il direttore Business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia Maria Annunziata Giaconia, e poi, ancora, il prefetto Filippo Romano, il questore Tommaso Palumbo e Vito Riggio, amministratore di Gesap, la società che gestisce l’aeroporto di Palermo e con un passato di presidente dell’Enac, ente nazionale aviazione civile. “Stiamo lavorando per fare in modo che la nostra terra cresca sempre di più”, ha detto il governatore Schifani.

Agrigento sarà, così, collegata con l’aeroporto di Palermo in circa due ore. Il nuovo collegamento da una risposta alle esigenze dei viaggiatori, contribuirà a promuovere soluzioni integrate di trasporto e consentirà di creare valore aggiunto per il turismo. “Il prossimo obiettivo – ha detto il primo cittadino Miccichè- è l’attivazione del servizio ferroviario metropolitano sulla tratta Agrigento, Ospedale San Giovanni di Dio, tempio di Vulcano nel cuore della Valle dei Templi, Porto Empedocle, entro il 2025.” Il costo del biglietto sarà in linea con quello dei pullman e certamente sarà molto più economico del viaggio in auto, ovvero 15,30 euro andata e altrettanti al ritorno.