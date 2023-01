4 segreti per scegliere i mobili più adatti al tuo bagno

0Quando si rinnova il bagno, il mobile sottolavabo è un pezzo essenziale. E, per questo motivo, di solito è difficile decidere l’opzione più adatta al nostro bagno. Meglio un mobile con gambe, sospeso o con zoccolo? Finiture bianco opaco, rovere o noce? Alcune delle domande che ci poniamo nella scelta dipendono dalle esigenze di ciascuno.

Per cercare di chiarire alcuni di questi dubbi, approfondiamo 4 aspetti che più di tutti influiscono sulla scelta del mobile da bagno.

1. Opta per cassetti ad estrazione totale

Il bagno è una delle stanze di tutta la casa in cui è più difficile per noi mantenere l’ordine. La varietà di prodotti che dobbiamo conservare (dagli asciugamani al make-up, compresi i pettini, le spazzole o l’asciugacapelli) e la fretta che abbiamo al mattino, fanno del bagno il candidato ideale per far regnare il disordine permanente.

Per evitare ciò, bisogna studiare le proprie esigenze, e scegliere il luogo dove collocare tutti i nostri accessori, tenendo sempre conto delle dimensioni del bagno. Posizionare mobili con capacità di stoccaggio non toglie eleganza al bagno. Anzi, se scegli i mobili giusti, possono anche rappresentare un elemento decorativo in più. L’uso di cassetti ad estrazione totale e organizzatori renderà tutto più facile da organizzare e veloce da pulire.

2. Scegli un design in base alla tua decorazione

Il design del bagno è stato tradizionalmente trascurato. Ma ora i bagni hanno riacquistato importanza, diventando templi del benessere. In effetti, la decorazione di questa stanza sta gradualmente guadagnando terreno.

Oggi i mobili d’arredo bagno sono i protagonisti assoluti perché definiscono lo stile decorativo che contraddistingue il resto degli elementi: mobili moderni, più classici o in stile vintage, abbinati a degli specchi in grado di esaltarne la loro bellezza oltre che funzionalità. E molto in voga anche i mensoloni per il bagno, da abbinare ad un lavabo da appoggio, per dare un tocco unico ed elegante a tutta la stanza da bagno.

3. Scommetti su materiali resistenti, durevoli e facili da pulire

A volte ci facciamo prendere la mano dall’estetica o dal prezzo, e dimentichiamo qualcosa di fondamentale: i mobili da bagno sono soggetti a un uso costante e intenso, e ad un’elevata umidità. E la qualità dei materiali è essenziale per garantire la durata.

Pannelli frontali in MDF, rivestiti da una finitura melaminica o da una laccatura che ne protegge la superficie, sono alcuni dei materiali maggiormente consigliati per il bagno. Inoltre, la pulizia è uno degli elementi da prendere in considerazione nella scelta dei materiali.

In generale, una buona scelta per i mobili del bagno potrebbe essere quella di optare per un laminato di alta qualità, che è resistente all’acqua, facile da pulire e offre un aspetto simile al legno massello. L’acrilico è un’altra opzione popolare perché è resistente all’acqua e facile da pulire, con un aspetto trasparente e moderno.

4. Adatta i mobili alle dimensioni del tuo bagno

Le dimensioni del bagno sono fondamentali per pianificarne la distribuzione per sfruttare al meglio lo spazio di cui disponiamo. Prima di acquistare i mobili, è importante misurare lo spazio disponibile nel tuo bagno, tenendo conto di tutti gli spazi vuoti e di eventuali ostacoli. Assicurati di prendere le misure delle pareti, del pavimento e del soffitto, in modo da avere un’idea precisa delle dimensioni disponibili.

Se hai un bagno di dimensioni particolari o con spazi vuoti, potrebbe essere necessario utilizzare mobili su misura. In questo modo, i mobili saranno realizzati appositamente per adattarsi alle dimensioni del tuo bagno, evitando sprechi di spazio e problemi di adattamento. In questo caso opta per mobili sospesi o mobili dalla doppia funzionalità, come quelli utilizzati per contenere la lavatrice e riporre gli accessori da bagno.