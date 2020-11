Licata, le parole del sindaco alla cerimonia delle Forze armate

LICATA. Accompagnato da un picchetto della Polizia Municipale, il Sindaco Giuseppe Galanti, ieri mattina ha deposto una corona di alloro ai piedi del Monumento ai Caduti che sorge in Piazza Progresso, al cospetto del Palazzo di Città, per celebrare, in piena austerità, la Giornata dell’Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate.

<<Nonostante il periodo particolarmente grave per l’intera popolazione mondiale, e sempre più delicato anche per la nostra comunità locale – sono le parole del Sindaco Galanti – ho ritenuto ugualmente doveroso, seppure in perfetta solitudine e senza l’abituale presenza di rappresentanti della Forze Armate, delle forze dell’ordine, delle autorità civili e religiose, nonché delle associazioni combattentistiche, del mondo della scuola, e dell’intera comunità celebrare la ricorrenza del 4 novembre.

Oggi celebriamo la ricorrenza del 4 Novembre, in ricordo della vittoria conseguita dalle truppe italiane nel 1918 che segnò la fine della prima Guerra mondiale, ma è anche la festa delle nostre Forze armate che, mentre allora, contribuirono in modo determinante al processo di unificazione nazionale, oggi, e da mesi oramai, sono ugualmente impegnate con l’approntamento di ospedali da campo, trasporto salme, in questa dura lotta al Coronavirus che ha letteralmente stravolto il nostro modo di vivere e operare quotidiano.

Nel ricordare rispettosamente i nostri Caduti, siamo chiamati nuovamente a capire il significato profondo dell’essere italiani, in un momento in cui il nemico da abbattere è un popolo, un virus che sta portando morte e dolore in tante famiglie, un nemico che va combattuto non con le armi che portano distruzione e morte, ma con un responsabile modo di agire quotidiano, nel pieno rispetto delle regole che ci vengono imposte, dei sacrifici a cui siamo chiamati, ma utili ai fini della salvaguardia della nostra salute e di quanti ci circondano.