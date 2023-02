20 milioni di euro per i siti Unesco. Zicari sollecita la nascita del comitato di pilotaggio”

Nella finanziaria regionale è stato previsto un finanziamento per le infrastrutture urbane dedicato ai siti dove ha sede un bene UNESCO. L’emendamento che porta la firma del deputato Carmelo Pace, consente alla città dei Templi di attingere ad un cospicuo finanziamento. “Anche Agrigento-dice Maurizio Buggea, commissario cittadino della Democrazia Cristiana- torna al centro dell’agenda regionale grazie ad una norma della finanziaria a firma del deputo regionale, Carmelo Pace. Mi riferisco alla previsione di un fondo specifico per il centro storico di Agrigento per un importo di 1,4 milioni oltre che di un capitolo dedicato ai siti Unesco di ben 20 milioni di euro. La norma – aggiunge – impone l’utilizzo di questi fondi per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di infrastrutture urbane. Un finanziamento importante che servirà a tutelare e valorizzare non solamente la Valle dei Templi ma la città dove sorge il sito Unesco nel suo complesso”. Il consigliere comunale di Agrigento Roberta Zicari chiede all’amministrazione attiva, al Parco Archeologico Valle dei Templi, alla fondazione Pirandello, al Cua, al Commissario del libero Consorzio, di fare il punto dei progetti culturali avviati in sinergia, “mi riferisco, ad esempio- afferma Zicari- ad Agrigento capitale della cultura o al festival del Mandorlo in Fiore”. Roberta Zicari chiede, poi, la nascita del comitato di pilotaggio per la gestione del sito UNESCO Valle dei Templi, sul modello di altre realtà ben collaudate come “Palermo Arabo Normanna”. “Per fare ciò è auspicabile – spiega-che si crei e si formalizzi il comitato di pilotaggio per la gestione del sito. Pertanto insistito sull’importanza di compiere questo passo, diversamente rischiamo di non poter usufruire a pieno di questo prezioso aiuto da parte della Regione.”