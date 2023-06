2 giugno: delegazione sindaci siciliani a parata Fori Imperiali. Presente Silvio Cuffaro primo cittadino di Raffadali

Per l’ottavo anno consecutivo i sindaci italiani hanno aperto la parata del 2 giugno a Roma in occasione della festa della Repubblica. Tra i primi cittadini, complessivamente 300, anche una delegazione in rappresentanza dei 391 comuni siciliani, guidata dal presidente dell’Anci Sicilia, Paolo Amenta. Unico agrigentino Silvio Cuffaro, sindaco di Raffadali. La delegazione composta, tra gli altri, anche da Francesco Aiello, sindaco di Vittoria, Eugenio Aliberti, sindaco di Rodì Milici, Rossana Cannata, sindaca di Avola, Giuseppina Ciulla, vicesindaco di Montelepre, Maurizio Di Pietro, sindaco di Enna, Antonino Musca, sindaco di Sinagra, Carmelo Orlando, sindaco di Roccafiorita, Davide Paratore, sindaco di Antillo, Francesco Re, sindaco di Santo Stefano di Camastra, Vito Rizzo, sindaco di Balestrate.