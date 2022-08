10 buoni motivi per viaggiare in treno

Pratico, veloce ed economico ma non solo, scopriamo la hit delle qualità che fanno preferire agli italiani l’uso del treno per spostarsi

Viaggiare in treno? Sì, grazie. La strada ferrata entra di diritto fra le scelte più amate dagli italiani per spostarsi lungo tutta la Penisola. Vuoi per viaggi brevi, o per compiere tragitti lunghi, supportati dalla rapidità dell’Alta Velocità. In Italia sempre più persone salgono in carrozza per andare in vacanza, viaggiare per lavoro, o anche soltanto per un weekend alla scoperta delle città d’arte.

Scelta la destinazione, è facile organizzare il viaggio, valutando come sono cadenzate partenze e arrivi. Se l’idea è quella di fruire dell’AV, utile scorrere le informazioni sulle pagine web dei grandi vettori. Gli orari Italo in tempo reale, consentono di apprendere notizie approfondite, acquistare online i titoli di viaggio, modificare il giorno e l’orario dei biglietti, se permesso dalla tipologia di tariffa acquistata, controllare se il treno è in orario o sono subentrati eventuali ritardi.

Ma vediamo nel dettaglio 10 buoni motivi per preferire il viaggio su ferro.

. Convenienza …

Essere flessibili in base alla destinazione è spesso sinonimo di convenienza. Ma la strategia vincente per viaggiare low cost è scegliere di sfruttare le card offerte dai vettori, laddove ci si registra al loro sito online. L’acquisto sul web consente di fruire di un mare di offerte, sconti, promozioni. Le compagnie inoltre sono propense a mettere in vendita online i biglietti con largo anticipo, proponendo offerte davvero interessanti. Non resta che controllare periodicamente prezzi e tariffe e garantirsi le offerte risparmio.

. Un viaggio lento a misura …

Viaggiare in treno cancella le ansie, che invece ci assalgono ritrovandoci tutti in coda con l’auto, o alla ricerca affannosa di un parcheggio. Viaggiare lentamente, non significa impiegare tempi lunghi, affatto, ma è sinonimo di un trasferimento a misura, godendo del panorama fuori dal finestrino, passando dal verde della campagna al blu del mare, dai monti alle periferie. Viaggiare in treno ci consente la lettura di un buon libro, ci permette di ascoltare la musica, lavorare al computer grazie alla presenza del Wi-fi o, a scelta, di chiacchierare amabilmente con i compagni di viaggio.

. Arrivare diretti a destinazione …

Viaggiando in treno si può arrivare diretti a destinazione. Di norma le stazioni sono nei centri cittadini, autentici punti nevralgici, dai quali poi è possibile raggiungere praticamente ogni luogo del circondario, o fruire della giusta coincidenza per proseguire nel viaggio.

. Vantaggi ambientali e sociali

Le linee su ferro garantiscono vantaggi sociali e ambientali che conducono diretti verso la mobilità del futuro. A incidere è l’uso razionale delle risorse, il calo delle emissioni di CO2 e delle sostanze inquinanti e la riduzione dell’impronta ecologica.

. Viaggiare in treno facilita le esperienze di vita

Chilometro dopo chilometro il treno consente di conoscere più da vicino il paese che si visiterà, immergendosi a poco a poco nella vera e più profonda essenza del luogo, mettendo a segno un’autentica esperienza di vita.

. Il treno perfetto per pianificare un viaggio a tappe

Il treno facilita un viaggio a tappe. Grazie alle tante fermate di cui consta un tragitto, è facile pianificare un viaggio che tocca più località, valutando che ci si può spostare anche di notte, per recuperare tempo prezioso e di giorno godersi la vacanza o sfruttare appieno il viaggio di lavoro.

. Il bagaglio, senza particolari limiti di peso e quantità

Chi si sposta in treno non ha particolari difficoltà laddove parliamo di bagaglio. Infatti, non esistono condizioni così ferree in termini di quantità e peso.

. Viaggiare in treno è estremamente pratico

Considerando gli aspetti tecnici viaggiare in treno è estremamente pratico. Chi prende l’aereo deve essere in aeroporto diverse ore prima della partenza e, anche all’arrivo, è necessaria almeno un’ora per poter uscire. Scegliendo il treno, soprattutto se già muniti di biglietto, è sufficiente essere in stazione in tempo per salire sul treno, anche pochi minuti prima della partenza. Arrivati in stazione, non si devono fare code, solo cercare il binario di partenza e il gioco è fatto.

. Il viaggio in treno piace anche ai più piccoli ma è perfetto per tutta la famiglia

Per far viaggiare con gioia anche i più piccoli, proponete loro un viaggio in treno. Saranno liberi di muoversi, a patto che non disturbino i vicini, e si sentiranno a loro agio. In viaggio la famiglia può portare anche i piccoli amici a quattro zampe.

. Il treno, occasione perfetta per socializzare

Viaggiando in treno si possono stringere nuove amicizie, o anche soltanto socializzare per rendere più piacevole il viaggio.