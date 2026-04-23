Una giornata che unisce territorio, gusto e solidarietà. A Canicattì il 1° maggio non sarà soltanto festa, ma anche un momento concreto di partecipazione collettiva. CVA Canicattì apre le porte della propria cantina per l’iniziativa “1° Maggio in Cantina per Niscemi”, trasformando una ricorrenza simbolica in un’occasione di aiuto reale.

Dalle 11 alle 20, gli spazi della cantina si animeranno con degustazioni di vini, stand gastronomici, musica dal vivo e attività per bambini, in un clima pensato per coinvolgere famiglie, appassionati e curiosi. Un format che mette insieme convivialità e identità locale, valorizzando una delle realtà vitivinicole più rappresentative del territorio.

Tra le novità più significative, l’ingresso – a partire dai primi di aprile – della nuova enologa in house Serena Cancemi, palermitana che, nonostante la giovane età, ha già maturato una solida esperienza in importanti realtà vitivinicole con vigneti e cantine tra Sicilia e Piemonte. Al suo fianco, una figura di riferimento del settore: lo storico consulente enologo Tonino Guzzo, nome ormai affermato nel panorama enologico. Una sinergia che promette ulteriore qualità e continuità.

Durante l’evento sarà possibile degustare vini che si distinguono per l’eccellente rapporto qualità/prezzo, espressione autentica del territorio. Tra questi il vino Diodoros, progetto che è stato presente allo stand del Vinitaly e che coinvolge diverse aziende, tra cui CVA Canicattì e Val Paradiso, legata alla produzione vitivinicola nella Valle dei Templi di Agrigento.

Il cuore dell’evento resta però la raccolta fondi a sostegno della comunità di Niscemi. Un segnale chiaro: partecipare significa anche contribuire, trasformando un momento di svago in un gesto concreto di vicinanza.

CVA Canicattì, attiva dal 1969, conferma così il proprio ruolo non solo produttivo ma anche sociale, aprendo le porte a una giornata che punta a lasciare il segno.

Per informazioni: [email protected], sito cvacanicatti.it, telefono 0922 829371.

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