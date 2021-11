Ztl via Atenea: si cambia “ad interesse della ripresa economica”

“Rimodulazione elaborata – ad interesse della ripresa economica per le attività commerciali”. Con questa premessa la giunta comunale di Agrigento ha deliberato, su proposta di Gaetano Di Giovanni, comandante della polizia municipale, nuovi orari per la Ztl di via Atenea. Da lunedì 29 novembre e fino a domenica 9 gennaio, tutti i giorni tranne sabato e festivi, il transito veicolare sarà limitato dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20,30. Venerdì e sabato la Ztl sarà attiva, in mattinata, sempre dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20.30. Domenica e festivi, invece, transito limitato solo dalle 17,30 alle 24. Dal 10 gennaio in poi, tutti i giorni tranne sabato e festivi, il transito veicolare sarà limitato dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20,30. Venerdì e sabato la zona a traffico limitato sarà attiva, in mattinata, sempre dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 2. Domenica e festivi, transito limitato solo dalle 17,30 alle 20,30. Nella sola giornata di sabato, nella fascia oraria compresa dalle ore 18 alle 21, il transito viene inibito anche a residenti, diversamente abili, taxi, autovetture Ncc, autobus urbani e a tutte le altre categorie che, a vario titolo, risultano munite di pass. “Sarà fatta eccezione – si legge nell’ordinanza- per le forze dell’ordine e gli automezzi di soccorso”.

E , a poche ore dalla nuova ordinanza, c’è qualche “mal di pancia” che i cittadini mostrano sui social. Per qualcuno limitare il traffico “solo” dalle 10.30 significa per i pedoni avere difficoltà a passeggiare visto che ci sarebbe il transito delle auto. E quando piove? Il rischio per i pedoni di farsi una bella doccia è dietro l’angolo.