Entrano in vigore dal primo luglio i nuovi orari della Ztl in via Atenea. Fino al 12 settembre prossimo la zona a traffico limitato sarà valida dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle due. Nei festivi la Ztl sarà solo dalle 17.30 alle 2.