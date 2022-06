Ztl, in via Atenea si cambia ancora. Il sindaco: “Ho ascoltato i commercianti”

Dopo gli interventi dei giorni scorsi, tra favorevoli e contrari, cambia la Ztl in via Atenea. “Ho ascoltato con attenzione i commercianti – dice il sindaco, Francesco Micciché- l’amministrazione da me presieduta ha deciso di modificare la regolamentazione oraria di accesso e transito di Via Atenea a partite da lunedì 4 luglio prossimo”.

Fino a venerdì 30 settembre 2022, tutti i giorni , tranne domenica e festivi, semaforo rosso al traffico veicolare, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 16.30 alle ore 02.00.Domenica e festivi: dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17.00 alle ore 02.00.