Zona San Vito senza un cestino, l’assessore Trupia: “Provvederemo”

“Il contenitore delle pile esauste sarà eliminato e metteremo contenitori per i rifiuti leggeri” . Lo assicura ad AgrigentoOggi l’assessore comunale alla nettezza urbana, Aurelio Trupia, dando così risposte ai residenti della zona San Vito che lamentano , con rabbia, “di vivere tra i rifiuti”. Altra nota dolente per quella zona di Agrigento è lo spazzamento: “Con le ditte ci stiamo organizzando per coprire al meglio tutti i quartieri anche con le spazzatrici meccaniche”. Gli abitanti raccontano che i rifiuti leggeri (fazzoletti, bottiglie, carte e bicchieri) gettati da incivili rimangono per giorni per strada senza che nessuno li raccolga. L’assessore Trupia, quando il bilancio lo permetterà, provvederà a far installare delle telecamere di videosorveglianza e, così, “beccare” gli incivili che, per dirla tutta, se ne infischiano del senso civico del rispetto dell’ambiente.