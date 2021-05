Zona gialla, ristoratori contano le ore in vista della riapertura

Bar e ristoranti possono stare aperti a pranzo e a cena. La zona gialla in vigore da lunedì prossimo, 17 maggio, in Sicilia permetterà di tornare a “respirare” dopo la lunga fase di restrizioni da zona “arancione”. Sono state fissate regole sul distanziamento – almeno un metro – e sull’occupazione dei tavoli: massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi. Regole da rispettare ma l’entusiasmo per le riaperture è tanto: “ Finalmente apriamo anche la sera, noi siamo pronti a ripartire – dicono i responsabili della pizzeria La Giara di Agrigento- e non vediamo l’ora di accogliere la gente. Siamo aperti tutti i giorni già da lunedì e grazie alle numerose richieste.” La voglia di incontrarsi e condividere un momento a tavola è tanta. Quest’anno ci ha insegnato che il futuro è incerto, che tutto può cambiare dall’oggi al domani ma c’è ottimismo. Mangiare al ristorante è un’esperienza radicata nella nostra vita quotidiana ed è un riflesso del desiderio di connettersi e condividere.