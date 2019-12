Zicari apre le porte dell’Ordine degli Ingegneri: noi risorsa per il territorio – VIDEO

Il Neo Presidente dell’Ordine provinciale dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, Calogero Zicari, apre le porte dell’ordine e non solo metaforicamente. L’occasione è la mostra fotografica sulle opere dell’ingegnere e costruttore italiano Pier Luigi Nervi.

L’iniziativa, che ha il patrocinio della Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia e del Consiglio nazionale degli Ingegneri, vuol rendere onore e consentire la più ampia conoscenza delle opere di un grande pioniere degli studi sulle strutture metalliche e in cemento, autore di alcune delle più eleganti ed avveniristiche opere oggi presenti in Italia come lo stadio comunale di Firenze, il palazzo delle esposizioni di Torino, il palazzo dello sport a Roma e la sala conferenze del palazzo dell’Unesco a Parigi.

I visitatori potranno ammirare 16 foto, alcune delle quali di grande formato, che ritrarranno alcune degli edifici che recano la firma di Nervi, presso la sede, in via Gaglio ad Agrigento difronte la tribuna laterale dello Stadio Esseneto.