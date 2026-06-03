

Nota di merito per Calogero Calderone, Biagio Noto e Calogero Fragapane. Il sindaco Miccichè: “Lavorano con cortesia, zelo e spirito di servizio”.



Quando le cose funzionano nella pubblica amministrazione, è giusto dirlo. Arriva dal Parcheggio Pluripiano “Gianni Tuttolomondo” una bella pagina di ordinaria efficienza che vede protagonista il dipendente comunale Calogero Calderone, insieme ai colleghi Biagio Noto e Calogero Fragapane. Per tutti e tre è scattato un encomio formale firmato direttamente dal sindaco Francesco Miccichè.

A fare la differenza, in una struttura frequentatissima ogni giorno da residenti e turisti, è stato il modo in cui i tre dipendenti gestiscono il servizio. Il sindaco ha voluto mettere nero su bianco il proprio apprezzamento, sottolineando come Calderone e i colleghi portino avanti il proprio lavoro quotidiano unendo alla professionalità doti non sempre scontate: una costante gentilezza e una grande disponibilità nell’aiutare gli utenti del parcheggio.

Nel documento firmato dal primo cittadino si legge infatti che l’attività al Pluripiano viene svolta “con spiccato senso del dovere e spirito di servizio, qualità che rendono lodevole l’attività di un pubblico dipendente quotidianamente prestata per il nostro Ente e a favore della collettività”.

Niente medaglie di cartone o semplici pacche sulle spalle: il sindaco ha disposto che questo riconoscimento venga inviato ufficialmente all’ufficio del personale, per essere inserito direttamente nei fascicoli personali dei tre lavoratori. Una nota di merito che resterà quindi scritta nella loro storia lavorativa all’interno del Comune.

In mezzo a tante notizie di disservizi, la storia di Calogero Calderone e dei suoi colleghi ci ricorda che la macchina comunale è fatta soprattutto di persone che, con un sorriso e tanta buona volontà, fanno girare le cose nel verso giusto

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp