Agrigento, Zambuto lancia la campagna di ascolto

Zambuto lancia la campagna di ascolto: “Tra la gente per scrivere il programma di governo per Agrigento”.

La prossima settimana Marco Zambuto lancerà la «campagna di ascolto» della città. L’ex sindaco di Agrigento comincerà un tour per i quartieri. «In questi mesi ho riscontrato che la gente non ha punti di riferimento. I cittadini non sanno con chi parlare. Io sono pronto a colmare questo vuoto. Partendo dai reali bisogno della città. Bisogni che ovviamente sono maturati in questi ultimi tre anni».

Prima di ulteriori passi avanti, Zambuto vuole confrontarsi con la gente. Sondare l’umore dai cittadini, perché, come lui stesso ammette, «Ritengo sia fondamentale ascoltare, per elaborare e fare nascere dai reali bisogni dei cittadini il programma di governo della città». Ed Agrigento è fatta di quartieri molto diversi ed alcune volte distanti dal centro, un comune di circa 60mila abitanti con un territorio vastissimo. Villaseta, Monserrato, San Leone, Villaggio Mosè, Fontanelle, Quadrivio, sono solo alcuni dei luoghi dove Zambuto ha scelto di andare, una campagna d’ascolto per verificare (e far sentire) che aria tira tra la gente in vista delle prossime consultazioni amministrative.

Su Zambuto, dopo il «no» alla candidatura di Margherita La Rocca Ruvolo, potrebbero riversarsi i voti di una vasta area del mondo ecclesiastico Agrigentino.

Sul fronte Movimento Cinque Stelle, il deputato Michele Sodano è ancora impegnato con le questioni nazionali. Dopo il via libera del Senato al governo giallo-rosso si tenterà di accelerare sui sottosegretari e i viceministri Questo non gli impedisce di occuparsi della sua città. Al momento le trattative sono in corso per portare avanti soprattutto profili nuovi. «Vogliamo che entrino in gioco le migliori energie della città. Oggi l’alternativa ai politicanti sono i cittadini, gli unici in grado di poter valorizzare la nostra cultura e dare ossigeno all’economia di Agrigento. Professionisti, lavoratori, imprenditori e membri delle associazioni. Scenderanno tutti in campo? Questa la grande sfida, ma stiamo già lavorando, noi aperti a chi ha libertà ed etica». Il movimento non scopre del tutto le carte, ma non nasconde il desiderio di un cambiamento e le indicazioni ci sono già.

Intanto, dovrebbero mettersi a sedere attorno ad un tavolo esponenti di Forza Italia e Fratelli d’Italia, i due alleati di centrodestra che dopo la caduta dell’asse gialloverde hanno iniziato ad alzare la posta. Una decisione: quella di staccare la spina al governo Firetto.

Nessuno parla però in quota Lega. Francesco Di Mare da poco nominato commissario cittadino è ancora alle prese con una serie di incontri. Dal Partito controllano ogni passo e lo spazio di manovra è limitato.

Il sindaco Calogero Firetto è alle prese invece con il tirare le somme. Sta chiamando a raccolta i suoi fedelissimi e capire chi è ancora pronto a sostenerlo per la prossima tornata elettorale. C’è da fare bene i conti. Da stilare le liste e comprendere chi, tra i candidati delle precedenti amministrative, sarà ancora spendibile, e quanti di questi sono pronti ad una nuova sfida. Il sindaco uscente in questi tre anni ha perso qualche pezzo, ma ne ha anche acquisiti altri. Ora è il momento di far quadrare i numeri, poi si passerà alla fase delle alleanze.

Un nodo da sciogliere sarà sicuramente quello legato al supporto dei partiti. Se il segretario provinciale di Fratelli D’Italia ha di recente dichiarato che non saranno ammesse liste civiche nella loro alleanza, Firetto sarà sicuramente supportato da liste da lui formate. Le scorse amministrative incassò l’appoggio del Pd, sostegno che, però, sembra adesso essere venuto meno. La nuova segretaria provinciale del partito ha parlato pochissimo dopo la sua nomina, ma tra le cose che ha detto, ha manifestato discontinuità rispetto alla scelta di sostenere l’attuale sindaco.

Sottotraccia sta lavorando il deputato Roberto Di Mauro che sembra, in questo momento, l’uomo a cui tendono l’orecchio in molti, anche di altri partiti e movimenti, per muoversi successivamente.