“Young & old”, Tra Memoria e Social, generazioni a confronto.

Una bella immersione nella cultura, tra letteratura e tradizione si è svolta lo scorso 24 novembre al Museo Casa natale Luigi Pirandello, dove, alla presenza della direttrice della casa museo, i ragazzi dell’omonima scuola media di Porto Empedocle hanno partecipato alla visita tematica concepita per il progetto “Young & old: generazioni a confronto”. All’evento hanno preso parte circa 30 ragazzi accompagnati da genitori e nonni, con l’intento di valorizzare luoghi, persone e costituire opportunità di incontro per formare una coscienza civica volta a salvaguardare una memoria di cui le passate generazioni sono depositarie, educando le nuove al rispetto delle tradizioni da tramandare. Le dinamiche familiari di Luigi Pirandello, i rapporti con il padre ed il figlio, hanno introdotto il tema del dialogo tra generazioni a confronto, ma l’argomento che ha tenuto banco è stato la trasmissione del mondo pirandelliano ai giovani presenti tramite la visione storica mediata da genitori e nonni. La vi

sita è culminata di fronte al monumento funerario del premio Nobel, con un approfondimento antropologico sulla morte e sulla trasmissione delle tradizioni come elemento atto a garantire la vita eterna, nel ricordo delle generazioni future. I ragazzi della 1a C si sono alternati nei vari momenti della visita: alcuni hanno letto considerazioni personali sui rapporti tra Luigi Pirandello ed i familiari, elaborate a seguito di approfondimenti fatti in classe e di confronti formativi sotto la guida delle professoresse Pamela e Cinzia Vitale, altri alunni hanno omaggiato lo scrittore leggendo dei passi tratti dalle sue opere, attinenti alla tematica della visita.