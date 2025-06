Presso il Centro Polisportivo del Villaggio Peruzzo di Agrigento, verrà celebrata la Giornata Nazionale dello Sport 2025 con due giornate dense di attività, emozioni e valori condivisi. Il programma, curato dal CONI di Agrigento sotto la guida della professoressa Antonella Attanasio, coinvolge studenti, atleti, famiglie e cittadini, dando spazio sia alla pratica sportiva che alla riflessione sui principi educativi e civici che lo sport sa trasmettere.La giornata di sabato 14 giugno sarà interamente dedicata al mondo scolastico e universitario. A partire dalle ore 9.00, fino alle 19.00, gli studenti del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, con particolare attenzione alla Facoltà di Scienze Motorie, e i giovani dei Licei Sportivi della provincia saranno protagonisti di molte attività. Il programma prevede tornei di calcio a 5, pallavolo e pallacanestro 3 contro 3, con la possibilità di schierare anche squadre miste, a dimostrazione dell’impegno per l’inclusione e la parità di genere nello sport.Accanto alle discipline più note, saranno presentate anche attività sportive meno convenzionali, promosse grazie alla collaborazione con numerose realtà associative locali. Il pubblico giovanile avrà così l’opportunità di mettere alla prova le proprie capacità fisiche, sperimentando nuove discipline e comprendendo la varietà e la ricchezza dell’universo sportivo.Domenica 15 giugno, invece, lo scenario si allarga alla cittadinanza intera. A partire dalle ore 17.00, saranno coinvolte le Federazioni, le Discipline Associate, le Società Sportive, gli Enti di Promozione e i Centri CONI. In questa giornata, pur non mancando momenti agonistici, il focus sarà orientato soprattutto sulla dimostrazione pratica delle discipline sportive, per favorire un primo approccio aperto e partecipativo a tutte le età.I Centri CONI, con i loro giovani atleti, animeranno l’area sportiva con percorsi motori e tornei multidisciplinari, offrendo un esempio concreto del valore formativo e socializzante dello sport. Tutti i partecipanti potranno vivere l’esperienza sportiva non solo come competizione, ma anche come strumento di crescita personale e collettiva.Il messaggio che questa edizione della Giornata Nazionale dello Sport 2025 intende trasmettere è chiaro: lo sport è, a tutti gli effetti, una componente fondamentale della formazione giovanile. Nelle scuole, nelle università, nei centri sportivi e nelle associazioni del territorio, l’attività fisica rappresenta un veicolo potente di valori educativi come la disciplina, il rispetto, la cooperazione e la responsabilità.Il coinvolgimento della Facoltà di Scienze Motorie e dei Licei Sportivi di Agrigento non è solo un dato organizzativo, ma un chiaro segnale di come praticare gli sport significa educare il corpo e la mente, stimolare lo spirito di squadra, accettare le regole e superare i propri limiti.In entrambe le giornate, prima dell’inizio della manifestazione, sono previsti i Saluti del Sindaco e dell’Assessore allo sport del Comune di Agrigento, la sfilata di tutti partecipanti, l’ingresso della bandiera olimpica e la lettura delle Carte Etiche del Panathlon International: “Carta dei diritti dei ragazzi nello sport, dei doveri dei genitori nello sport e dello sportivo”.Domenica sarà presente alla manifestazione la campionessa italiana di Kumitè, Emma Colletti che, insieme a Santo Tirnetta e Matteo Platania è stata selezionata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano come “testimonial” del movimento sportivo agrigentino e sarà una degli ultimi tre tedofori portatori della Fiaccola Olimpica di “Milano – Cortina 2026” che arriverà ad Agrigento il 16 dicembre 2025.

