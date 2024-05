E’ nata una nuova piazza virtuale startup di blogger con lo sguardo rivolto all’Isola tra TERRA e MARE MEDITERRANEO (o Mare Magnum).

Per Ferdinando Scianna (primo fotoreporter italiano entrato nella prestigiosa Magnum Photos): ”Fotografare la Sicilia per me è quasi una ridondanza verbale. Ho cominciato a fotografare a 17 anni e la Sicilia era la’ per capirla e attraverso le fotografie per cercare di capire forse che cosa significa essere siciliano”.

Questo è il concetto che spinge ogni Fotoreporter Siciliano a narrare attraverso la Foto – Cronaca la propria terra.

Così è nato il blog www.SICILIA.one dove periodicamente si raccontano le bellezze “Siciliane e Mediterranee”.

La redazione è composta da volontari che hanno lo spirito di divulgare le identità mediterranee attraverso i reportage realizzati principalmente dal Fotoreporter, Blogger e Comunicatore Visivo Giacomo Palermo.

Giacomo Palermo è un Fotoreporter, Comunicatore Visivo e Blogger non convenzionale che si occupa di ricerche sociologiche, umanitarie e ambientali nell’area del Mediterraneo.

Ha collaborato con l’OSSERVATORE ROMANO (quotidiano edito nella Città del Vaticano), Getty Images Inc., Touring Club Italia, Majority World CIC – Global – Photo Agency, The MEGA Agency – LLC, GEDI S.p.a. Gruppo Editoriale, La Repubblica, National Geographic Italia, La Sicilia, La Discussione, Aleteia.org, America Oggi, La Voce di New York, Splash News e altre riviste internazionali.

È missionario volontario presso la “Missione di Speranza e Carità” di Palermo, fondata dal fratello laico Biagio Conte.

Vincitore nel 2015 del Premio Speciale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche dedicato alla più influente fotografa umanitaria italiana Tina Modotti ritirato presso la “Sala della Protomoteca” in Campidoglio a Roma.

Nel 2021 il suo progetto “TerrA MAGNUM (Mediterraneo)” è stato inserito nel “The Magnum Connect Program” della più importante e prestigiosa agenzia fotografica del mondo, Magnum Photos.

Ha ottenuto la borsa di studio a copertura totale della “Fondazione ITALIA – USA per il master diplomatico in Leadership per le Relazioni Internazionali e il Made in Italy”.

Ha esposto in diverse mostre collettive e personali di fotografia come nel “Centro Internazionale di Fotografia” di Palermo fondato da Letizia Battaglia.

Redazione Agrigento Oggi

