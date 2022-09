World Wellness Weekend, appuntamento al Verdura Resort (VIDEO)

Da venerdì 16 a domenica 18 settembre torna il World Wellness Weekend, evento internazionale che dal 2017 vede coinvolti 120 Paesi per promuovere il benessere psicofisico come stile di vita.

In Italia sono tantissime le regioni interessate con il team di Ambasciatori Italia e gli eventi previsti nel weekend di settembre. Tra queste non poteva certo mancare il Verdura Resort di Sciacca, 230 ettari di campagna e di costa, un’oasi di relax a cinque stelle che ospita un centro benessere tra i più avanzati d’Europa: la Rocco Forte Spa. Ambassador Sicily World Wellness Weekend è Lia Vitrano, Fitness & Sport Supervisor Verdura Resort. Il direttore della Rocco Forte Spa Luciano Porcu (VIDEO), cagliaritano di origini ha un curriculum internazionale che lo ha portato nei maggiori centri benessere a Miami, Bahamas, Qatar, Emirati e Maldive. La struttura si sviluppa su più padiglioni, per un totale di 4.000 metri quadrati. Il luogo giusto su cui puntare per prendersi cura del proprio corpo e rigenerarsi dentro e fuori. GUARDA IL VIDEO