E’ uscito ieri nelle sale il film horror e fantasy Werewolves diretto da Steven C. Miller, noto per i suoi precedenti lavori come Silent Night e Escape Plan 2. Il protagonista è Frank Grillo, conosciuto per i suoi ruoli in film d’azione come The Purge: Anarchy, che interpreta Wesley Marshall. Al suo fianco, Katrina Law nel ruolo di Dr. Amy Chen, e Lou Diamond Phillips nei panni di Dr. Aranda. Ilfenesh Hadera e James Michael Cummings.

Ambientato in un futuro prossimo, Werewolves narra la storia di un raro evento astronomico, la “superluna”, che scatena una misteriosa reazione biologica a livello globale: ogni essere umano esposto alla sua luce si trasforma temporaneamente in un lupo mannaro. Dopo il caos causato dalla prima manifestazione del fenomeno, il mondo si è adattato con nuove regole e misure di sicurezza. Ma ora, un nuovo ciclo lunare si avvicina, e un gruppo di scienziati, militari e civili si ritrova a dover affrontare scelte difficili per proteggere l’umanità da ciò che sta per accadere. Il film segue la tensione crescente tra la sopravvivenza, la scienza e l’istinto, con un mix di azione, mistero e minacce sovrannaturali.

Uscito negli Stati Uniti nel dicembre 2024, in Italia, è stato accolto con recensioni miste. Alcuni spettatori hanno apprezzato l’azione frenetica e l’atmosfera tesa, mentre altri hanno criticato la trama prevedibile e gli effetti speciali poco convincenti.

Werewolves offre un mix di horror e azione con un’idea interessante alla base, ma la realizzazione non sempre soddisfa le aspettative. Gli appassionati del genere potrebbero trovarlo godibile, mentre chi cerca un’esperienza cinematografica più profonda potrebbe rimanere deluso.

Werewolves è al Cinema Multisala Ciak di Agrigento, orario degli spettacoli: 22.30

