È uno dei weekend, 28/29 giugno, più caldi dell’anno. L’anticiclone africano ha investito il Paese, con punte tra i 37 e i 40°C, e la Sicilia è tra le regioni più colpite. La temperatura ad Agrigento oscilla tra i 38 e i 39°C, seguite da Siracusa e Ragusa tra i 37 e i 38°C. Un’ondata di calore che non risparmia nessuno. Caldo torrido anche di notte, con minime che in alcune città dell’Isola potrebbero non scendere sotto i 27-28°C, creando le cosiddette notti tropicali, un fenomeno ormai sempre più frequente anche in Sicilia, in particolare nelle aree urbane e costiere. Oggi, sabato 28 giugno, sarà la giornata più critica: cielo sereno e caldo estremo, soprattutto nelle ore centrali.

Nelle aree interne, come nell’Ennese o nelle vallate del Nisseno, il caldo potrebbe farsi ancora più opprimente a causa dell’assenza di ventilazione e dell’umidità elevata. Il Ministero della Salute invita la popolazione a limitare le attività all’aperto, idratarsi frequentemente, evitare l’uso dell’auto nelle ore più calde e prestare attenzione ai soggetti fragili come anziani, bambini e persone con patologie croniche. Secondo le previsioni, nessun cambiamento significativo è atteso prima del 4-5 luglio, quando l’anticiclone africano potrebbe iniziare ad allontanarsi. Fino ad allora, la Sicilia dovrà fare i conti con alte temperature.

