Si stanno muovendo a raffica i viaggiatori in questo secondo gran weekend de l’esodo estivo. Sulle strade dell’Anas si prevede un traffico che va su, su, su, soprattutto dal centro dei grandi centri urbani d’Italia verso le località di villeggiatura al mare a sud e in montagna a nord, e pure ai confini.

L’Anas mette in guardia: bollino nero per la mattinata di domani, sabato 3 agosto, e bollino rosso stamattina, stasera e anche domenica 4 agosto. E sì, per i camiononi c’è il divieto: oggi dalle 16 alle 22, domani sabato 3 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 4 agosto dalle 7.00 alle 22.00.

L’Anas, gruppo di FS Italiane, ha tirato il collo fuori per garantire che tutto fili liscio, ha ridotto i cantieri e ha mandato in giro il suo personale tecnico per controllare che tutto vada come si deve. Ma attenzione, che le strade saranno piene zeppe: c’è la A2, quella del Mediterraneo che passa per Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 a Palermo e la A29 a Mazara del Vallo in Sicilia; la statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la 148 Pontina che collega Roma alle località del basso Lazio; e anche l’Itinerario E45 che va dal nord-est al centro Italia.

Se siete diretti al nord, prendete nota: RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

Per sapere di più sui lavori fissi, Anas consiglia di dare un’occhiata alla sua pagina dedicata all’esodo estivo su stradeanas.it.

Per viaggiare sicuri, non dimenticate: generi di prima necessità, controlli al veicolo, guardate il meteo, niente alcol né droghe, cinture di sicurezza sempre allacciate e distanze di sicurezza rispettate. E, soprattutto, niente distrazioni alla guida!

Per chi vuole rimanere aggiornato sulla situazione traffico, i link utili sono stradeanas.it/esodoestivo e stradeanas.it/infotraffico e sui social corporate come Facebook.com/stradeanas, @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas con l’hashtag #esodoestivo2024.

E se volete informazioni dirette, c’è il numero verde Pronto Anas 800.841.148 attivo 24 ore su 24.

Fate attenzione, evitate i momenti di picco e buon viaggio a tutti!