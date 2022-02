Week end di grandi soddisfazioni per il Tennis e Padel del TC Città dei Templi. Vincenzo Baio gioca la finale del torneo regionale under 14 confermando di essere sempre più un punto di riferimento per il club Agrigentino.

Nel Padel finale pure per Matteo Platania nel prestigioso Open di Messina nel quale, in coppia al compagno di squadra Cavaleri del 7 Village di Siracusa , ha espresso un padel di altissimo livello. Inizio 2022 promettente per Vincenzo

13 anni e Matteo 15 anni.