Wedding Award 2019 premiate fotografe nell’Agrigentino

Foto Event Studio, studio fotografico e videografico di Elisa Bellanti ed Annalisa Contrino riceve il premio più prestigioso del settore nuziale: Wedding Awards 2019, consegnato dal portale Matrimonio.com nella categoria Fotografia e video

Anche quest’anno, le oltre 55.000 aziende di Matrimonio.com si sono contese i premi Wedding

Awards concessi ai migliori professionisti del settore nuziale.

Le coppie che hanno scelto Foto Event Studio per il loro matrimonio nel 2018 e che hanno

lasciato una recensione positiva su Matrimonio.com sono state determinanti per l’assegnazione

del premio.

Da sei anni, Matrimonio.com assegna questi premi all’eccellenza dei servizi offerti dalle aziende del settore nuziale in Italia, grazie alle recensioni degli sposi che hanno scelto e recensito i professionisti che hanno contribuito riorganizzazione delle loro nozze.

Questo premio è ormai un punto di riferimento nel settore e un marchio di garanzia per le coppie di futuri sposi alla ricerca dei fornitori per il grande giorno.



Foto Event Studio ( Come ogni anno, il leader nel settore wedding a livello globale, Matrimonio.com, società nata per aiutare gli sposi a organizzare il giorno più felice della loro vita, ha reso noti i nomi dei professionisti e delle aziende premiate con un Wedding Award. Fra questi lo studio fotografico, ormai noto e pluripremiato a livello nazionale ed internazionale nel settore della fotografia di matrimonio, con sede a Palma di Montechiaro e Taormina e giunto al 10 anno di attività grazie alle giovani imprenditrici Elisa e Annalisa e al loro Staff.Foto Event Studio ( www.fotoevent.it ) è una realtà fotografica nuova ed innovativa per tutte le coppie italiane e straniere che scelgono la Sicilia per coronare il loro sogno d’amore.

Questo premio, un privilegio riservato solo ai migliori fornitori del settore, viene assegnato

basandosi esclusivamente sulle recensioni positive delle coppie che hanno usufruito dei servizi per il loro matrimonio nel 2018.

Il premio viene dato al 5% delle aziende con il maggior numero di recensioni e i punteggi più alti di ognicategoria tra più di 55.000 aziende, tenendo conto anche della loro continuità e della qualità del servizio offerto.

“I Wedding Awards non sono premi come gli altri, sono il riconoscimento di un buon lavoro e del servizio prestato alle coppie in un’occasione in cui non sono ammessi errori”, commenta Nina Pérez, CEO di Matrimonio.com che vanta una presenza internazionale ed una community con un database con oltre 500.000 professionisti che operano in 15 paesi con oltre 5 milioni di recensioni di coppie di tutto il mondo “Gli sposi ingaggiano una media di dodici fornitori in cui ripongono la loro fiducia per tutti i dettagli del grande giorno. Stiamo parlando di un momento irripetibile e di un cliente molto esigente, per questo motivo riteniamo corretto che il premio venga assegnato a partire dalle recensioni, che sono anche fondamentali per aiutare le future coppie a scegliere i propri fornitori”.

I premi Wedding Awards riguardano le seguenti 18 categorie: Banchetto, Catering, Fotografia e video, Musica, Auto Matrimonio, Trasporto, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Torte Nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele, Wedding Planner e vedono fra i premiati anche il prestigioso Castello Chiaramonte e i gruppi musicali emergenti Coraga Band e Camurrìa.