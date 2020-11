Webinar sul Mepa con Consip alla Camera di commercio

CONSIP e Camera di Commercio di Agrigento organizzano un webinar ACQUISTI IN RETE rivolto agli operatori economici al fine di presentare i molteplici strumenti di acquisto messi a disposizione sulla piattaforma e di illustrare i vantaggi e le modalità di funzionamento del MEPA. L’iniziativa è rivolta a tutti gli operatori economici che volessero approfondire le tematiche come l’abilitazione al Mercato Elettronico, la gestione del catalogo, la risposta alla richiesta di offerta e come anche webinar incentrati su specifiche categorie merceologiche, dai servizi sociali ai lavori di manutenzione.

L’evento in webinar si svolgerà il 4 dicembre. Il link per seguire l’evento sarà fornito al momento della ricezione del modulo di partecipazioneche si può scaricare dal sito camerale.

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il MePA consente alle Amministrazioni di effettuare acquisti di beni, servizi e lavori, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima trasparenza e concorrenzialità.

“Si tratta di un’opportunità ormai consolidata – aggiunge il commissario straordinario della CCIAA di Agrigento Giuseppe Termine – anche per tutti gli operatori economici che, tramite il Mepa, possono offrire i propri prodotti e negoziare le proprie offerte con la Pubblica Amministrazione. Attraverso il webinar, organizzato assieme a Consip, saranno presentati i molteplici strumenti di acquisto messi a disposizione sulla piattaforma di e-procurement e illustrati i vantaggi e le modalità di funzionamento del Mepa”.

Per qualsiasi ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Patrizia Pennino al numero diretto 0922 490231 o tramite email all’indirizzo patrizia.pennino@ag.camcom.it