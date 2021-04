Webinar Fijet: “Il Turismo riparte: presente e futuro di un settore in profonda crisi”

“Il Turismo riparte: Presente e futuro di un settore in profonda crisi”. Fijet Italia, la federazione internazionale dei giornalisti e scrittori del turismo, organizza un WEBINAR per lunedì 26 Aprile alle 17, coordinato dallo scrittore Mario Liberto, segretario generale Fijet. Verrà affrontato il tema attuale della crisi che il turismo sta attraversando a causa del Covid. Si farà il punto della situazione con esperti di settore che operano in campi diversi, raccontando anche le esperienze di alcuni territori più importanti dal punto di vista turistico della penisola Italiana. Interverranno: Giacomo Glaviano presidente nazionale della Fijet Italia; Angelo Concas giornalista, presidente Accademia Internazionale per la formazione e la promozione della cultura enogastronomica e dell’Analisi Sensoriale degli alimenti per la Regione Sardegna; Fausto Faggioli esperto europeo di reti intersettoriali e distretti rurali di qualità per l’Emilia Romagna, presidente Accademia EARTH – rete europea per lo sviluppo economico; Francesco Picarella operatore turistico, presidente Confcommercio Sicilia e dell’Associazione Albergatori, Assessore al turismo della Valle dei Templi di Agrigento; Francesca Cerami psicologa – esperta formazione, presidente IDIMED (Istituto Dieta Mediterranea); Giusy Carioto tecnico dei servizi turistici, esperta di turismo esperenziale. Daniele Brocchi fiduciario Fijet Roma e direttore del Turismo della Confesercenti di Roma e del Lazio.

L’evento verrà trasmesso su YouTube e Facebook.