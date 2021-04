Webinar “Attiviamo le cooperative di comunità”

Si svolgera’, il prossimo 30 Aprile alle16 su piattaforma zoom meeting, un webinar promosso da Legacoop Sicilia dal titolo “Attiviamo le comunita’ le cooperative di comunità quali strumenti innovativi per la gestione dei beni comuni”. “Il webinar vuole rappresentare un momento di confronto con gli Enti locali siciliani- dicono gli organizzatori- con le associazioni e gli attori sociali presenti nel territorio per consolidare il modello delle cooperative di comunità in Sicilia. Una straordinaria occasione per valorizzare le aree interne della Sicilia e per costruire nuova cooperazione contribuendo quindi ala rinascita ed alla rigenerazione d’intere comunità”. Al webinar interverranno Filippo Parrino, Presidente di Legacoop Sicilia, Domenico Pistone (nella foto), Coordinatore Legacoop Sicilia Agrigento Palermo e Trapani, Pucci La Marca, Presidenza Legacoop Liguria e presidenza Culturmedia, Maria Ramella , Presidente Cooperativa di Comunità Brigì di Mendatica, Andrea Membretti , Riabitare l’Italia Coordinatore Indagine Giovani Dentro, Isabella Ippolito, Progetto Interreg Maritime Me.Co Project Manager Legacoop Liguria, Gianluigi Granero, Direttore Area Promozione Attiva di Coopfond Spa, Paolo Scaramuccia, Responsabile Nazionale Cooperative di Comunità di Legacoop.