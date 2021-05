Walking tour educational, “Agrigento extra”: “Trampolino di lancio”

Si è concluso il Walking Tour Educational tenutosi ad Agrigento il 28-29 maggio scorsi lungo le vie del centro storico ed il relativo WorkShop all’ex Collegio dei Filippini.

“Questo evento- dice il presidente di “AgrigentoExtra”, Giovanni Lopez- credo il primo in assoluto di questo genere, trova la sua origine nel progetto #destinazioneagrigento, promosso dall’Assessorato al Turismo, che ha fatto emergere, attraverso la progettazione dal basso, tutta la voglia e la volontà degli Operatori turistici ed economici di Agrigento di costruire una nuova brand reputation del territorio. Un traguardo ambizioso in cui i volenterosi dei due comparti credono e per il quale vogliono concretamente spendersi. E grazie all’Assessore al Turismo Francesco Picarella, che ha fortemente voluto e promosso l’evento, si è realizzata la prima vetrina aperta per la conoscenza diretta e la rivalorizzazione del centro storico di Agrigento, che si propone come nuovo attrattore del turismo storico-culturale ed enogastronomico del nostro territorio. Abbiamo un tesoro nascosto – continua Giovanni Lopez – tra i vicoli ed i cortili del cuore dell’antico agglomerato urbano che chiede prepotentemente di essere svelato e presentato al mondo. Sta all’Amministrazione, ma anche all’intero comparto turistico ed economico, adoperarsi affinché questo si realizzi.”

Tutti i Buyers coinvolti, specializzati in incoming nazionale ed internazionale, sono stati protagonisti di alcuni percorsi tra le vie del centro storico e di cui gli stessi sono rimasti assolutamente entusiasti; ne hanno apprezzato sia il patrimonio artistico, anche quello meno conosciuto, sia le sfaccettature architettoniche che richiamano alla memoria gli stili delle dominazioni passate e quelli dei diversi periodi storico-politici.

Anche l’aspetto enogastronomico del territorio è stato toccato ed apprezzato, rendendo merito alle peculiarità delle produzioni del nostro territorio.

“Gli Operatori economici intervenuti – continua il Presidente di AgrigentoExtra – hanno avuto modo di interagire direttamente con i Tour Operator per cominciare a tessere direttamente quei rapporti commerciali di fondamentale importanza per la ripresa economica del settore.

Un primo trampolino di crescita e rinnovamento per un comparto di fondamentale importanza rimasto ancorato a vecchi schemi ed in balia di se stesso.

AgrigentoExtra, come Associazione provinciale di Imprenditori dell’Extra Alberghiero, ha contribuito all’evento contribuendo a fornire ospitalità a titolo gratuito ai Tour Operator siciliani che, come buyers, hanno aderito all’iniziativa”.

“Contiamo sul fatto – conclude Lopez – che Workshop di questo genere, oltre che ai validissimi ed estremamente professionali Tour Operator siciliani che hanno partecipato, siano estesi a realtà estere al fine di potenziare l’internazionalizzazione della nostra offerta turistica e commerciale.”