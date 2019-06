Vullo : Villaseta, si apre una buca sul manto stradale, si intervenga con urgenza

VULLO : VIA A. MONGITORE Villaseta, si apre una buca sul manto stradale, pericolo per la pubblica incolumità si intervenga con urgenza

Con la presente il sottoscritto Marco Vullo Consigliere Comunale di Agrigento, chiede al agli organi preposti Sindaco, Assessore, ufficio tecnico e Girgenti Acque per eventuali competenze, interventi urgenti in ordine al grave pericolo per l’incolumità pubblica verificatosi in Via A. Mogitore all’altezza del civico 8 , a seguito dell’apertura di una buca nel manto stradale.

Vullo denuncia e scrive “ La Via in questione è trasformata in un vero e proprio campo minato, con alto rischio per la sicurezza dei residenti della zona”

Questa la denuncia del Consigliere esponente del Gruppo Uniti per la Città che continua affermando “ Continuo a Registrare l’incapacità governativa dell’Amministrazione Firetto, i quartieri abbandonati a se stessi, un assordante silenzio da parte degli organi comunali preposti.”

Vullo Continua “ chi ha il dovere di intervenire lo faccia, i quartieri della città sono abbandonati a se stessi, gli uffici comunali e Girgenti Acque provvedano immediatamente ad eliminare questa indegna situazione, Attraverso azioni concrete.