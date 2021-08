Vullo: “Sui social bonus volontari sempre presenti”

“ C’è una parte bella della città di Agrigento che continua a svolgere quotidianamente un lavoro eccezionale,proficuo e di protezione e filtro socio-economico che ha un nome preciso: è l’AssociazioneVolontari di Strada”. Lo dice Marco Vullo , Assessore ai servizi sociali di Agrigento, commentando il lavoro svolto dall’Associazione Volontari di Strada nell’aiutare per la compilazione delle domande sui social bonus.

“Questa associazione e i volontari – continua Vullo- operano da anni nel territorio cittadino senza risparmiarsi un attimo esono sempre presenti ad aiutare a chi necessita un sostegno di qualsiasi natura: dalle derrate alimentarial vestiario ed altri tipi di provvidenze, il tutto a titolo gratuito e con enormi sacrifici.

Anche sulla compilazione delle istanze per l’Avviso pubblico sul bonus regionale , la Presidente Anna Marino e tutti gli operatori dell’Associazione si stanno prodigando nell’agevolare a presentare le domande con la compilazione telematica e le operazioni tecnico-burocratiche con grande sollievo per chi entro il 20 agosto deve accedere a queste forme di sostegno economico perchè non dispongono di mezzi informatici.

Voglio ricordare che il servizio è attivo presso la sede del Viale della Vittoria ad Agrigento il lunedì ,tranne il 16 agosto, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12:00 nel rispetto delle norme anti-covid.

Inoltre ,per chi è stato vaccinato e aspetta il green pass ,gli stessi volontari scaricheranno l’applicazione e stamperanno le certificazioni ai cittadini che ne faranno richiesta.

Il mondo dell’Associazionismo che è rappresentato ad Agrigento da tante realtà a cominciare dai Volontari di Strada e non solo, sono un esempio vero e fondamentale per essere complementari e insostituibili alle esigenze e alle richieste delle fascesvantaggiate,essi agevolano questa amministrazione che sui servizi sociali e l’assistenza fa di tutto per non deludere nessuno”.