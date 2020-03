Votiamo Andrea Barbera per vincere il “Velista dell’anno TAG HEUER 2020”

Il velista agrigentino Andrea Barbera ha la possibilità di entrare nella Top 10 dei migliori velisti italiani scelti dal pubblico per ambire al titolo di VELISTA DELL’ANNO TAG HEUER 2020.

Organizzato tutti gli anni dalla redazione del Giornale della Vela sin dal lontano 1991, Il Velista dell’anno vanta nel suo albo d’oro velisti del calibro di Giovanni Soldini, Andrea Mura, Alessandra Sensini, Paul Cayard.

Adesso per la prima volta anche un agrigentino ha la possibilità di entrare nel gota della vela nazionale, Andrea Barbera reduce dalla sua ultima avventura sportiva, il giro di Sicilia a vela in solitario su catamarano non abitabile, ha gia passato la prima fase di votazione, risultando con 2800 voti il più votato su 100 atleti italiani.

Ecco come si vota:

Si possono esprimere un massimo di 3 preferenze, cliccando sul link: http://velistadellanno.giornaledellavela.com/contestants/andrea-barbera/

Le votazioni si concluderanno il 18 aprile 2020 mentre la premiazione ufficiale avverrà il 9 maggio sul palco della MILANO YACHTING WEEK.

Forza agrigentini facciamo vincere la nostra città!!!