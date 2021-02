Volontariato over40 nell’agrigentino. Nasce sussidio per un coinvolgimento anche dei giovani.

La crescita della disoccupazione provocata dalla pandemia da Covid-19 ha aumentato il numero di persone in grave difficoltà economica. Parallelamente è anche cresciuta la solidarietà, con l’aumento delle persone che fanno volontariato. Il desiderio di mettersi al servizio degli ultimi è vivo, soprattutto per le fasce d’età over40. Tra luci e ombre, è questa l’analisi di chi sta in prima fila nel servizio ai più poveri. “All’interno della nostra Comunità ecclesiale, in particolare, è emerso con chiarezza – dice il direttore della Caritas discesa di Agrigento, Valerio Landri ( nella foto)- che la maggior disponibilità al servizio è data da persone over 60 perché spesso più libere e desiderose di sentirsi utili e occupati. Il volontariato richiede competenze sempre più ampie e multidisciplinari e dunque un’offerta formativa di qualità che, oltre a tenere vive le motivazioni al servizio, consenta un approccio sempre più consapevole e «culturalmente attrezzato»; le proposte di volontariato tradizionali – spesso poco creative e troppo «esecutive» – non sempre suscitano l’interesse dei più giovani, che richiedono protagonismo e un margine di creatività.” Da qui nasce “Volontariato: Palestra di Vita”, il sussidio pastorale a uso delle Caritas parrocchiali a cura dell’Ambito Volontariato di Caritas Diocesana Agrigento che sarà distribuito, prossimamente, nelle parrocchie dell’Arcidiocesi. Lo strumento consta di sette capitoli e di una appendice con delle schede metodologiche per la gestione di gruppi e la promozione del volontariato. “Il volontariato oggi – scrive il direttore Valerio Landri nella Prefazione – rappresenta per la Chiesa una sfida pastorale prioritaria. L’esperienza del COVID19 ha messo in evidenza, insieme a fragilità relazionali e solitudini esistenziali, anche grandi potenzialità di bene che richiedono di essere intercettate, accolte, orientate e valorizzate. “ Il Sussidio nasce dalla consapevolezza di dover investire maggiori energie nella proposta formativa e nel coinvolgimento dei giovani.