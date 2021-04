Volare in parapendio in Sicilia grazie a Liveinup

Sorvolare una delle isole più affascinanti d’Italia, scrutandone i panorami spettacolari, oggi si può: basta prenotare un volo in parapendio in Sicilia con Liveinup.it, il portale che permette di regalare o regalarsi esperienze da sogno, per vivere un’avventura indimenticabile.

Regalare un volo in parapendio di Liveinup è il modo migliore per donare a chi si ama un viaggio alla scoperta dei più suggestivi scorci dell’isola, tra spiagge di sabbia finissima incastonate tra gli scogli a picco sul mare e incontaminate distese di macchia mediterranea. La formula del portale, in particolare, si basa sull’acquisto di voucher, per sorprendere il destinatario con un dono del tutto inaspettato.

Parapendio in Sicilia: tutte le esperienze Liveinup

Liveinup propone esperienze di parapendio in Sicilia ampiamente personalizzabili, che vanno dai voli basic panoramici a quelli acrobatici, i cosiddetti WingOver, per provare l’adrenalina delle acrobazie ad alta quota. Naturalmente, qualunque sia l’avventura prescelta, l’escursione si svolge sempre nella massima sicurezza, con istruttori e piloti di volo certificati ed attrezzature efficienti e all’avanguardia.

Liveinup dà inoltre la possibilità di sorvolare la Sicilia scegliendo fra tantissimi pacchetti. L’offerta comprende località da nord a sud, da occidente a oriente, con numerosi luoghi di partenza disseminati su tutto il territorio.

Questo fa sì che sia sempre possibile acquistare un’esperienza di volo nelle vicinanze, a scelta fra numerosi punti di decollo, da selezionare, caso per caso, al variare delle proprie esigenze.

Sicilia Orientale: volare in parapendio a Letojanni

In particolare, se ci si trova nella parte più orientale dell’isola, si può optare per un volo in parapendio a Letojanni, una località balneare nei pressi di Taormina, incastonata negli spettacolari scorci della Costa Meraviglia.

Volare in parapendio su Letojanni significa, infatti, regalare a chi si ama un’avventura alla scoperta di una delle baie più belle del litorale, incorniciata da un borgo pittoresco, ricco di testimonianze storiche arabo-normanne.

Anche nella Sicilia Orientale è possibile avvalersi di diversi punti di decollo. Uno dei più suggestivi si trova a Gallodoro, a un’altezza di 470 metri sul livello del mare, ma in alternativa si può decollare anche da Monte Venere, un’area che, grazie ai suoi a 800 metri d’altezza, permette di godere di una vista spettacolare sulla baia.

Il voucher di Liveinup, in ogni caso, dà diritto a un’escursione della durata totale di un’ora e trenta minuti circa, da svolgere tutto l’anno, in base alle condizioni atmosferiche.

Il parapendio a Palermo

Se si vuole invece prenotare un voucher per sorvolare la costa settentrionale dell’isola, si può optare per un volo in parapendio a Palermo.

Anche in questo caso, i punti di decollo sono numerosissimi e comprendono Lascari, Piana degli Albanesi, Pollina e Partinico. Tra questi, si distingue anche Cefalù, uno dei borghi più suggestivi d’Italia per la bellezza dei suoi panorami costieri.

Il litorale palermitano offre infatti a chi vola in parapendio una vista del tutto esclusiva su baie lussureggianti, promontori rocciosi e borghi marinari dall’alto valore storico. Quella a bordo di un parapendio, inoltre, è un’esperienza adatta a tutti, che non prevede nessun tipo di preparazione fisica, ma solo un semplice briefing pre-volo, da effettuare prima della partenza.

Liveinup.it: i regali che conquistano tutti

La particolarità della formula di cui si avvale Liveinup.it è quella di dare accesso a un ampio numero di pacchetti personalizzabili, che permettono al destinatario di plasmare il regalo sui propri gusti.

I voucher di Liveinup, infatti, non sono nominativi, quindi chi li riceve può scegliere come utilizzarli, anche in autonomia, prenotando l’escursione in un luogo o una data personalizzata o convertendola con una tra le migliaia di avventure presenti sul portale.

In alternativa, è sempre possibile acquistare un buono regalo che potrà essere utilizzato dal destinatario entro 24 mesi dall’emissione. Naturalmente, sia il voucher sia il buono regalo possono essere consegnati a mano dal mittente o recapitati nella casella di posta del ricevente in una data particolare, per sorprenderlo quando meno se l’aspetta con un regalo davvero originale.