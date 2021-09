Voci di magistrati per Leonardo Sciascia. Il Comune di Sciacca organizza una nuova iniziativa per omaggiare lo scrittore racalmutese nell’anno in cui ricorrono i 100 anni dalla sua nascita.

Domani, venerdì il 17 settembre, alle ore 18,30, nell’atrio superiore del Palazzo Municipale, verrà presentato il libro Verità impossibili – Voci dalla magistratura siciliana sull’opera di Leonardo Sciascia. Il volume si avvale del contributo dei magistrati Andrea Apollonio, Alessandro Centonze, Emanuele Crescenti, Giuseppe De Gregorio, Maurizio De Lucia, Luigi Patronaggio, Dino Petralia, Giovanni Salvi, Lia Sava, Roberto Scarpinato, Pasqua Seminara, Giovanbattista Tona e Giovanni Salvi.

Saranno presenti domani a Sciacca il Sostituto Procuratore della Repubblica di Patti Andrea Apollonio e il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo Roberto Scarpinato che dialogheranno per approfondire i contenuti del libro edito da Salvatore Sciascia.

Interverranno il sindaco Francesca Valenti, l’assessore alla Cultura Gisella Mondino, l’assessore alla Cultura del Comune di Racalmuto Enzo Sardo e il presidente di Inner Wheel Sciacca Terme Rosalba Zito.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura e della Biblioteca comunale Aurelio Cassar in collaborazione con la Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto, la Strada degli Scrittori e Inner Wheel Sciacca Terme, nell’ambito delle iniziative di “Sciacca città che legge”, qualifica riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nel 2020.