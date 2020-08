Viviana Parisi, il sensitivo: Gioele è ancora vivo e non si trova dove è morta la madre. Continuano le ricerche

“Gioele è ancora vivo e non si trova dove è morta la madre: potrebbe essere molto lontano”.

Lo dice Mario Alocchi (FOTO), noto sensitivo di Civitavecchia, che in passato si è occupato con successo della ricerca di persone scomparse e di omicidi irrisolti. E’ noto per i casi di Melania Rea, Sarah Scazzi e Yara Gambirasio. Secondo Alocchi, che ha lavorato la scorsa notte usando la tecnica della radiestesia, il bambino si troverebbe “assieme a un uomo e una donna, probabilmente già in un luogo molto distante dalla Sicilia”. Poi specifica che, sempre grazie al responso delle sue ricerche esoteriche, la vicenda avrebbe risvolti ben diversi da quelli finora emersi dalle indagini:

“Gioele Mondello è stato portato via per una ritorsione nei confronti della madre, Viviana Parisi, la quale è stata vittima forse di un giro di usura…”.

Il sensitivo afferma di avere sempre agito per il bene delle persone scomparse: “Non voglio farmi pubblicità, non ho mai tratto vantaggio dalle mie ricerche, ma voglio offrire il mio contributo per ritrovare Gioele. Si deve cercarlo altrove, scoprire le frequentazioni della madre, ma soprattutto diffondere la sua foto per ritrovarlo prima che sia troppo tardi. Temo infatti che i suoi rapitori possano fargli del male”.

Alocchi, nel 2010, scoprì dopo una settimana dalla scomparsa la sorte di Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana uccisa da Sabrina Misseri e Cosima Serrano, condannate al carcere a vita e rinchiuse nel penitenziario di Taranto. Il sensitivo anticipò con sconcertanti dettagli, intervistato dal quotidiano Senzacolonne di Brindisi, che fine avesse fatto la ragazzina, ritrovata cadavere due mesi dopo la scomparsa, all’interno di un pozzo cisterna nelle campagne di Avetrana.

Intanto proseguono le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre, Viviana Parisi. Nelle ricerche del bambino adesso è impegnato anche l’esercito con 10 squadre che stanno perlustrando un vastissimo territorio di oltre 500 ettari. Intanto dagli avvocati dei familiari di Viviana Parisi è arrivata la richiesta di dissequestro della salma per poter celebrare il funerale, ma dovranno ancora attendere alcuni giorni per consentire ulteriori esami sul cadavere.

Marco D’Errico