Vittoria in rimonta per il Licata sul Paternò*. La decide Ouattara. Il centravanti subentra dalla panchina e realizza la sua doppietta. Ecco l’intervista con il centroavanti gialloblù Licata-Paternò 2-1.

Marcatori: 43′ Piciollo; 30’ st e 49’ st Ouattara

Licata: Valenti, Garau, Vitolo, Orlando, Cusati (18’ st Cristiano), Frisenna (46’ st Asate), Mudasiru, Rotulo, Pino, Saito (18’ st Ouattara), Minacori. A disp.: Sienko, Ficarra, Manna, Puccio, Pedalino, Talarico. All. Romano.

Paternò: Mittica, Santapaola, Dama, Bontempo, Asero; Cozza, D’Amore, Dembelé (28’ st Diakhate), Asero, Aquino, Ankovic (40’ st Guarnera), Piciollo. A disp.: Amata, Traore, Morasca, Dadone, Messina, Bamba, Saverino. All. Campanella.

Arbitro: Mirri di Savona (Mallimaci e Galluzzo).

Note: espulso al 40’ st Dama.