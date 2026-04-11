Straordinaria affermazione di Francesco Di Bella al torneo Tpra Road to Torino disputatosi presso il Circolo del Tennis “Marco Chiaramonti” di via San Vito ad Agrigento. Davanti ad un appassionato pubblico, Di Bella ha vinto la finalissima aggiudicandosi il trofeo.

Il suo principale fan è stato il nipotino di 5 anni Leonardo, che già segue le orme tennistiche del nonno. Di Bella è stato premiato dal prof. Nando Daidone ‘memoria storica‘ del tennis agrigentino, alla presenza di spettatori, soci e del presidente Lucia La Marca e del vice presidente Giuseppe Giudice.

Il torneo è valido per la qualificazione al master regionale road to Torino 2026. Di Bella è reduce dal master regionale road to Roma disputatosi pochi giorni fa presso il circolo Match Ball di Siracusa dove si è arreso ai quarti di finale battuto dal numero 1 del seeding.

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