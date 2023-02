Visita del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Pierro all’I.C. Quasimodo di Agrigento

Questa mattina gli alunni dell’IC Quasimodo di Agrigento hanno incontrato il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale il dott. Giuseppe Pierro presso la sede centrale di Villaseta.

Ad accogliere le istituzioni il Dirigente Scolastico, la dott.ssa Nellina Librici, che ha dato il benvenuto, oltre al Direttore dell’ USR, anche al Sindaco di Agrigento, dott. Francesco Miccichè, al Presidente del Consiglio Comunale, dott. Giovanni Civiltà, all’assessore alla pubblica istruzione, dott.ssa Valeria Proto, al vice provveditore di Agrigento, dott.ssa Elvira De Felice e al rappresentate della comunità religiosa, Don Matteo Mantisi.

Al suo ingresso, Il Direttore è stato accompagnato da alcuni piccoli alunni dell’infanzia in un percorso Coding a tema Toy Story. Il Direttore è apparso notevolmente divertito nell’eseguire le istruzioni date da bambini di appena 5 anni, apprezzando la creatività e la significativa ricaduta didattica dell’attività. Gli stand, preparati da docenti ed alunni, hanno testimoniato l’intensa progettazione didattica dell’intero istituto nei diversi ordini e nelle differenti sedi. Una scuola le cui abilità di ciascun alunno emergono in modo dirompente consentendo ad ognuno di sviluppare i talenti individuali nei diversi saperi: sport, scrittura, digitale, musica, canto. A dimostrazione dell’impegno profuso, gli alunni della secondaria hanno raccontato delle straordinarie esperienze vissute durante l’ hackathom STEM che ha visto trionfare due alunni del secondo anno della scuola secondaria di I grado e delle emozioni provate nel conoscere studenti di altre scuole e nazionalità durante il progetto Erasmus e il Gemellaggio in seno alla rete “Plastic Free”.

I vari momenti sono stati scanditi dall’Orchestra Scolastica degli alunni della secondaria e dal Coro dei bambini della scuola primaria.

Coinvolgente la performance di un giovane studente, Samuele Scibetta, protagonista dello spettacolo teatrale “Buoni se potete”, talento scoperto durante il PON “Musicalmente” svoltosi a scuola nel precedente anno scolastico e tenuto dall’esperto Marco Savatteri. Il giovane ha emozionato la platea non solo per la sua capacità di scena, ma anche per la canzone rap, da lui stresso scritta ed eseguita, dedicata alla maestra Arianna Gilotti, tutor del Pon, scomparsa improvvisamente nel dicembre scorso.

Le parole spese dal Direttore sono state di plauso per tutta la comunità scolastica che, sotto la guida della sua Dirigente, ha ben rappresentato la missione principale della scuola: il benessere dello studente e lo sviluppo del suo potenziale formativo.